Врач Уланкина рассказала о ранних признаках диабета

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала о типах сахарного диабета, его ранних признаках и профилактике заболевания.

Предрасположенность к сахарному диабету и первого, и второго типов в большинстве случаев передаётся по наследству, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, спровоцировать болезнь могут инфекции, воспалительные процессы, особенности жизни, питание.

Также она отметила, что на ранние стадии заболевания могут указывать такие симптомы, как сильная жажда, ухудшение зрения, часто возникающее чувство голода, резкое и беспричинное снижение веса, повышенная утомляемость, онемение и покалывание в руках и ногах.

«Если выявить заболевание на стадии предиабета, когда патологические изменения ещё обратимы, чаще всего ситуацию можно исправить, скорректировав свой образ жизни. Часто для этого достаточно изменить рацион и включить в своё расписание физическую активность. При необходимости врач назначает медикаментозное лечение», — заключила Уланкина.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.