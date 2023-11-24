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Депутат Чаплин: за неиспользованный отпуск при увольнении полагается компенсация

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Член комитета по бюджету и налогам Госдумы России Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, что работник в случае увольнения имеет право на компенсацию за неиспользованный отпуск.
Депутат Чаплин: за неиспользованный отпуск при увольнении полагается компенсация
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

При этом причина увольнения не важна, подчеркнул он в разговоре с «Российской газетой».

По его словам, если месяц отработан не полностью, то 15 календарных дней и более округляются до полного месяца, а если менее, то он не учитывается при определении остатка отпуска.

«Если сотрудник отработал 11 полных месяцев, то компенсация за отпуск производится как за полный год», — добавил Чаплин.

Ранее адвокат Владимир Атапин посоветовал работнику, которого незаконно уволили, собрать максимальное количество доказательств того, что работодатель нарушил закон, и обратиться в суд.

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