Депутат Чаплин: за неиспользованный отпуск при увольнении полагается компенсация
- Gettyimages.ru
- © RUNSTUDIO
При этом причина увольнения не важна, подчеркнул он в разговоре с «Российской газетой».
По его словам, если месяц отработан не полностью, то 15 календарных дней и более округляются до полного месяца, а если менее, то он не учитывается при определении остатка отпуска.
«Если сотрудник отработал 11 полных месяцев, то компенсация за отпуск производится как за полный год», — добавил Чаплин.
Ранее адвокат Владимир Атапин посоветовал работнику, которого незаконно уволили, собрать максимальное количество доказательств того, что работодатель нарушил закон, и обратиться в суд.