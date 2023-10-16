Адвокат Атапин посоветовал обращаться в суд в случае незаконного увольнения

Адвокат Владимир Атапин посоветовал работнику, которого незаконно уволили, собрать максимальное количество доказательств того, что работодатель нарушил закон.

Для этого можно сохранять рабочую переписку, сделать аудиозаписи разговоров с руководителем, договориться с коллегами о том, чтобы они выступили свидетелями в суде, поделился эксперт в интервью «Газете.Ru».

«Второе — в приказе об увольнении поставьте отметку о несогласии с увольнением, достаточно будет написать: «Не согласен», — отметил Атапин.

Он также посоветовал в течение месяца обратиться в суд с заявлением о восстановлении на работе и об оплате вынужденного прогула.

«Если суд признает увольнение незаконным и восстановит сотрудника на работе, то работодатель будет обязан оплатить всё время вынужденного прогула, а поскольку судебные процессы редко длятся менее шести месяцев, то при восстановлении на рабочем месте гражданин получает значительную сумму», — резюмировал юрист.

Ранее руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков рассказал, что почти половина российских работодателей предпочитает совершать урегулирование трудовых споров посредством нового сервиса, который недавно появился на портале «Онлайнинспекция.рф».