Узнать больше

Адвокат Атапин посоветовал обращаться в суд в случае незаконного увольнения

Короткая ссылка
Адвокат Владимир Атапин посоветовал работнику, которого незаконно уволили, собрать максимальное количество доказательств того, что работодатель нарушил закон.
Адвокат Атапин посоветовал обращаться в суд в случае незаконного увольнения
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Для этого можно сохранять рабочую переписку, сделать аудиозаписи разговоров с руководителем, договориться с коллегами о том, чтобы они выступили свидетелями в суде, поделился эксперт в интервью «Газете.Ru».

«Второе — в приказе об увольнении поставьте отметку о несогласии с увольнением, достаточно будет написать: «Не согласен», — отметил Атапин.

Он также посоветовал в течение месяца обратиться в суд с заявлением о восстановлении на работе и об оплате вынужденного прогула.

«Если суд признает увольнение незаконным и восстановит сотрудника на работе, то работодатель будет обязан оплатить всё время вынужденного прогула, а поскольку судебные процессы редко длятся менее шести месяцев, то при восстановлении на рабочем месте гражданин получает значительную сумму», — резюмировал юрист.

Ранее руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков рассказал, что почти половина российских работодателей предпочитает совершать урегулирование трудовых споров посредством нового сервиса, который недавно появился на портале «Онлайнинспекция.рф».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить