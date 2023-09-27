В Федеральной службе занятости рассказали о работе сервиса по решению трудовых споров

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков рассказал, что почти половина российских работодателей предпочитает совершать урегулирование трудовых споров посредством нового сервиса, который недавно появился на портале «Онлайнинспекция.рф».

«Анализ поступавших через «Онлайнинспекция.рф» обращений показал, что многие работодатели, узнав, что работник направил обращение в государственную инспекцию труда, решали спорный вопрос, не дожидаясь проверки», — отметил Иванков в беседе с «Российской газетой».

В итоге, по его словам, был создан сервис, который позволяет работнику направить обращение работодателю для урегулирования ситуации до того, как обращение будет направлено в трудовую инспекцию.

За первый месяц работы почти в половине случаев (49,5%) вопросы были урегулированы до истечения десятидневного срока, подчеркнул Иванков.

Ранее руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич выразил мнение, что для квалифицированной защиты прав работника в России нужны трудовые суды.