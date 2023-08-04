Юрист Бабич: для квалифицированной защиты прав работника в России нужны трудовые суды
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В трудовых спорах отсутствует фактическое равенство сторон, работник зачастую не может обеспечить себе квалифицированную правовую поддержку, в отличие от работодателя, поделился эксперт в разговоре с URA.RU.
«Для того чтобы быстро и качественно решать такие дела, желательно иметь суды, которые были бы заточены специально под их рассмотрение. Во многих странах Европы, в США существуют такие специализированные трудовые суды», — объяснил Бабич.
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