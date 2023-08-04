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Юрист Бабич: для квалифицированной защиты прав работника в России нужны трудовые суды

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Руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич выразил мнение, что при введении в стране системы трудовых судов дела, где работник выступает против работодателя, рассматривались бы более качественно.
Юрист Бабич: для квалифицированной защиты прав работника в России нужны трудовые суды
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

В трудовых спорах отсутствует фактическое равенство сторон, работник зачастую не может обеспечить себе квалифицированную правовую поддержку, в отличие от работодателя, поделился эксперт в разговоре с URA.RU.

«Для того чтобы быстро и качественно решать такие дела, желательно иметь суды, которые были бы заточены специально под их рассмотрение. Во многих странах Европы, в США существуют такие специализированные трудовые суды», — объяснил Бабич.

Ранее руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям «Работа.ру» Татьяна Мощагина в беседе с газетой «Известия» рассказала, какие выплаты может получить сотрудник в командировке.

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