В Москве 200 пациентов воспользовались разработкой для коррекции сколиоза
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Об этом информирует НСН.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, разработка компании «КОНМЕТ» позволяет кратно снизить среднюю продолжительность госпитализации и сократить период реабилитации.
Кроме того, метод с успехом применяется для лечения пациентов с четвёртой степенью заболевания.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области планируют открыть центр производства протезов и адаптации пациентов.