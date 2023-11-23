В Москве 200 пациентов воспользовались разработкой для коррекции сколиоза

Столичный производитель инструментов из титана и имплантатов разработал динамическую систему коррекции, благодаря которой более 200 человек вылечили сколиоз с начала года.

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Об этом информирует НСН. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, разработка компании «КОНМЕТ» позволяет кратно снизить среднюю продолжительность госпитализации и сократить период реабилитации. Кроме того, метод с успехом применяется для лечения пациентов с четвёртой степенью заболевания. Ранее сообщалось, что в Ленинградской области планируют открыть центр производства протезов и адаптации пациентов.