RT в Telegram
Подпишись

В Москве 200 пациентов воспользовались разработкой для коррекции сколиоза

Короткая ссылка
Столичный производитель инструментов из титана и имплантатов разработал динамическую систему коррекции, благодаря которой более 200 человек вылечили сколиоз с начала года.
В Москве 200 пациентов воспользовались разработкой для коррекции сколиоза
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, разработка компании «КОНМЕТ» позволяет кратно снизить среднюю продолжительность госпитализации и сократить период реабилитации.

Кроме того, метод с успехом применяется для лечения пациентов с четвёртой степенью заболевания.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области планируют открыть центр производства протезов и адаптации пациентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить