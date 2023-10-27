В Сеченовском институте тестируют препарат от запущенных форм меланомы

Российские учёные завершают клинические исследования отечественной разработки против запущенных форм меланомы. Заключительная фаза исследования стартовала в Институте персонализированной онкологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.

Группа компаний «Р-Фарм» запустила разработку препарата после ухода с рынка американского аналога, информирует «Газета.Ru».

Препарат представляет собой биоаналог американского иммуноонкологического средства, которое успешно применяется для лечения поздних стадий меланомы, мелкоклеточного рака лёгкого и злокачественных новообразований женских половых органов.

Первые две фазы испытаний также прошли в МГМУ им. Сеченова и показали хорошие результаты.

«Иммуноонкологические препараты восстанавливают иммунитет, что позволяет иммунной системе распознать опухоль и уничтожить её. При меланоме эти лекарства дают полное излечение пациентов с запущенными стадиями заболевания в 30% случаев», — прокомментировала директор Института, доктор медицинских наук Марина Секачева.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что участники Московского инновационного кластера (МИК) получили около 16 тыс. патентов на свои изобретения в 2022 году. А с начала текущего года число патентов уже выросло на 23,8% и превысило 19,8 тыс.