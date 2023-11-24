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Детские новогодние подарки предложили сделать патриотичными и полезными

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Анастасия Румянцева
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть вопрос о введении рекомендаций по составу сладких новогодних подарков для школьников. По его словам, такие наборы могли бы содержать более полезные продукты, а также, например, патриотические нашивки или модные аксессуары, прославляющие историю и величие России.
Детские новогодние подарки предложили сделать патриотичными и полезными
  • Gettyimages.ru

Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Как напомнил Ветров, в школах в канун наступления Нового года принято дарить ученикам подарки. Как правило, они включают в себя разнообразные сладости: пирожные, конфеты, батончики, добавил он.

По его словам, вместо этого они могли бы содержать натуральные продукты, не оказывающие вредного воздействия на детское здоровье.

«Кроме того, подарки также могли бы стать инструментом воспитания детей. К примеру, взрослые и учителя могли бы дарить школьникам патриотические нашивки и значки, предметы одежды или модные аксессуары, прославляющие историю и величие нашей страны», — говорится в тексте обращения.

В своём письме председатель ассоциации попросил рассмотреть вопрос о введении рекомендаций по составу новогодних подарков, централизованно вручаемых школьникам, в сторону увеличения пользы для здоровья, а также воспитания патриотизма у учащихся.

Ранее Ветров предложил рассмотреть возможность оборудования школьных классов системами видеонаблюдения. По его словам, такие меры позволят минимизировать возникновение конфликтных ситуаций.

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