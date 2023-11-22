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Бастрыкину доложат о расследовании аварии с поездами в Ульяновской области

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о столкновении поездов в Ульяновской области.

Как сообщает Следственный комитет, доклад представит и.о. руководителя Центрального межрегионального СУ на транспорте Александр Перепелицын.

22 ноября в Ульяновской области столкнулись пассажирский поезд и маневровый тепловоз, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью. Следственный комитет начал расследование аварии.

В РЖД начали внутреннюю проверку. Пострадавшие получат страховую компенсацию, отметила компания.

Поезд №354 Пермь — Адлер продолжил движение по маршруту после того, как специалисты заменили повреждённый локомотив и проверили техническое состояние вагонов.

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