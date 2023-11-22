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Следственный комитет начал расследование аварии с поездом в Ульяновской области

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Следственный комитет начал расследование аварии в Ульяновской области, где столкнулись пассажирский поезд и тепловоз.
Следственный комитет начал расследование аварии с поездом в Ульяновской области
  • РИА Новости

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — сообщило ведомство.

По версии следствия, авария случилась на 962-м км на перегоне Бряндино — Тиинск Куйбышевской железной дороги.

Жертв нет, несколько пассажиров обратились за медицинской помощью.

На место выехали опытные следователи и криминалисты следственных органов СК.

22 ноября в Ульяновской области столкнулись пассажирский поезд и маневровый тепловоз, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью.

Власти Пермского края сообщили, что серьёзно пострадавших в результате аварии нет.

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