Следственный комитет начал расследование аварии с поездом в Ульяновской области
- РИА Новости
«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — сообщило ведомство.
По версии следствия, авария случилась на 962-м км на перегоне Бряндино — Тиинск Куйбышевской железной дороги.
Жертв нет, несколько пассажиров обратились за медицинской помощью.
На место выехали опытные следователи и криминалисты следственных органов СК.
22 ноября в Ульяновской области столкнулись пассажирский поезд и маневровый тепловоз, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью.
Власти Пермского края сообщили, что серьёзно пострадавших в результате аварии нет.