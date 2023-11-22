Пассажирский поезд столкнулся с тепловозом в Ульяновской области
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Пассажирский поезд №354 следовал из Перми в Адлер, сообщили в РЖД.
Инцидент произошёл в 14:49 на станции Бряндино, поезд врезался в стоящий тепловоз. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
«В результате схода подвижного состава нет. По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний», — говорится в сообщении перевозчика.
Всем пострадавшим уже оказывается помощь, устанавливаются причины происшествия.