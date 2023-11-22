Пассажирский поезд столкнулся с тепловозом в Ульяновской области

В Ульяновской области столкнулись пассажирский поезд и маневровый тепловоз, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью.

Пассажирский поезд №354 следовал из Перми в Адлер, сообщили в РЖД.

Инцидент произошёл в 14:49 на станции Бряндино, поезд врезался в стоящий тепловоз. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

«В результате схода подвижного состава нет. По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний», — говорится в сообщении перевозчика.

Всем пострадавшим уже оказывается помощь, устанавливаются причины происшествия.