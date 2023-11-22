РЖД: пострадавшие из-за аварии с поездом получат страховую компенсацию

Пострадавшие в результате аварии с поездом и тепловозом в Ульяновской области получат страховую компенсацию.

Об этом заявили в РЖД.

«Пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение», — сообщает компания в Telegram.

Кроме того, отмечается, что всем пассажирам будет начислено по семь тысяч баллов «РЖД Бонус», а пострадавшим — по 12 тыс. баллов.

В РЖД также сообщили о начале проверки после столкновения поезда с тепловозом.

Следственный комитет начал расследование аварии в Ульяновской области.