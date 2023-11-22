В РЖД начали внутреннюю проверку после аварии поезда и тепловоза

В РЖД начали проверку после столкновения поезда №354 Пермь — Адлер с тепловозом.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала РЖД.

«РЖД проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение пассажирского поезда №354 Пермь — Адлер с маневровым локомотивом», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области столкнулись пассажирский поезд и маневровый тепловоз.

25 пассажиров обратились за медицинской помощью.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, серьёзно пострадавших в результате аварии поезда и тепловоза в Ульяновской области, по предварительным данным, нет.