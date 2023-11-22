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РЖД: поезд №354 продолжил движение по маршруту после аварии в Ульяновской области

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Поезд №354 Пермь — Адлер, который ранее врезался в тепловоз в  Ульяновской области, продолжил движение по маршруту.
РЖД: поезд №354 продолжил движение по маршруту после аварии в Ульяновской области
  • РИА Новости

Вечером специалисты заменили повреждённый локомотив и проверили техническое состояние вагонов.

«Задержка составила около четырёх часов. В РЖД предпринимают все меры, чтобы сократить время опоздания поезда», — сообщил перевозчик.

В пути следования организовано эстафетное медицинское сопровождение.

«Пассажиры обеспечены всем необходимым. По прибытии поезда на станцию Бугульма будет организовано питание», — отметили в РЖД.

22 ноября в Ульяновской области столкнулись пассажирский поезд и маневровый тепловоз, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью. Следственный комитет начал расследование аварии.

В РЖД начали внутреннюю проверку. Пострадавшие получат страховую компенсацию, отметила компания.

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