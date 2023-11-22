РЖД: поезд №354 продолжил движение по маршруту после аварии в Ульяновской области
- РИА Новости
Вечером специалисты заменили повреждённый локомотив и проверили техническое состояние вагонов.
«Задержка составила около четырёх часов. В РЖД предпринимают все меры, чтобы сократить время опоздания поезда», — сообщил перевозчик.
В пути следования организовано эстафетное медицинское сопровождение.
«Пассажиры обеспечены всем необходимым. По прибытии поезда на станцию Бугульма будет организовано питание», — отметили в РЖД.
22 ноября в Ульяновской области столкнулись пассажирский поезд и маневровый тепловоз, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью. Следственный комитет начал расследование аварии.
В РЖД начали внутреннюю проверку. Пострадавшие получат страховую компенсацию, отметила компания.