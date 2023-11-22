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Пять человек получили ушибы в результате аварии поезда в Ульяновской области

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Пять человек получили ушибы после аварии поезда с тепловозом в Ульяновской области, медработники осмотрели всех пострадавших пассажиров.
Пять человек получили ушибы в результате аварии поезда в Ульяновской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«На место срочно выехали две бригады скорой помощи Чердаклинской районной больницы. Провели осмотр всех пассажиров поезда. По последним данным, у пяти человек зафиксированы ушибы мягких тканей, наши медики оказали помощь на месте», — сказал он.

От госпитализации пассажиры поезда отказались, хотят скорее добраться домой, отметил глава области.

«До момента отправки поезда наши бригады дежурят на месте ЧП», — добавил он.

22 ноября в Ульяновской области столкнулись пассажирский поезд и маневровый тепловоз, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью. Следственный комитет начал расследование аварии.

В РЖД начали внутреннюю проверку. Пострадавшие получат страховую компенсацию, отметила компания.

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