Пять человек получили ушибы в результате аварии поезда в Ульяновской области
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
«На место срочно выехали две бригады скорой помощи Чердаклинской районной больницы. Провели осмотр всех пассажиров поезда. По последним данным, у пяти человек зафиксированы ушибы мягких тканей, наши медики оказали помощь на месте», — сказал он.
От госпитализации пассажиры поезда отказались, хотят скорее добраться домой, отметил глава области.
«До момента отправки поезда наши бригады дежурят на месте ЧП», — добавил он.
22 ноября в Ульяновской области столкнулись пассажирский поезд и маневровый тепловоз, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью. Следственный комитет начал расследование аварии.
В РЖД начали внутреннюю проверку. Пострадавшие получат страховую компенсацию, отметила компания.