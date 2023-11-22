Пять человек получили ушибы в результате аварии поезда в Ульяновской области

Пять человек получили ушибы после аварии поезда с тепловозом в Ульяновской области, медработники осмотрели всех пострадавших пассажиров.

Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«На место срочно выехали две бригады скорой помощи Чердаклинской районной больницы. Провели осмотр всех пассажиров поезда. По последним данным, у пяти человек зафиксированы ушибы мягких тканей, наши медики оказали помощь на месте», — сказал он.

От госпитализации пассажиры поезда отказались, хотят скорее добраться домой, отметил глава области.

«До момента отправки поезда наши бригады дежурят на месте ЧП», — добавил он.

22 ноября в Ульяновской области столкнулись пассажирский поезд и маневровый тепловоз, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью. Следственный комитет начал расследование аварии.

В РЖД начали внутреннюю проверку. Пострадавшие получат страховую компенсацию, отметила компания.