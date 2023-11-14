Терапевт Козлова посоветовала отказаться от простых углеводов при диабете

Заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко», кардиолог и терапевт Ольга Козлова заявила, что людям с диабетом важно соблюдать особые правила питания.

«Пациентам с диабетом для поддержания оптимального уровня глюкозы в крови следует есть часто, но маленькими порциями, пять — шесть раз в день», — отметила она в беседе с РИАМО.

По её словам, также нужно отказаться от простых углеводов, поскольку они слишком быстро усваиваются и могут повысить уровень глюкозы в крови.

Речь идёт о сахаре, мёде, выпечке, газировке, полуфабрикатах и снеках.

Желательно употреблять сложные углеводы, к которым относятся цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и бобовые.

«Ещё важно ограничить потребление транс- и насыщенных жиров, так как они повышают уровень холестерина в крови. Полезной альтернативой им являются полезные жиры, вроде омеги-3. Она содержится в рыбе, орехах и семенах», — добавила Козлова.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала о типах сахарного диабета, его ранних признаках и профилактике заболевания.