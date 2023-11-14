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«Рособоронэкспорт»: Россия не стремится наращивать продажи оружия за рубеж

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В условиях спецоперации Россия не стремится наращивать продажи вооружений за рубеж, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Рособоронэкспорт»: Россия не стремится наращивать продажи оружия за рубеж
  • РИА Новости

«В условиях проведения специальной военной операции и исходя из первоочередной задачи российского оборонно-промышленного комплекса, состоящей в обеспечении потребностей Вооружённых сил России, не время говорить о соревнованиях за место на мировом рынке и стремлении увеличить объёмы экспорта российской продукции», — цитирует РИА Новости Михеева.

По его словам, сегодня российский спецэкспортёр обеспечивает загрузку предприятий отечественного ВПК в будущем.

Он отметил, что компания интенсивно работает над формированием портфеля технологических контрактов.

Ранее Россия заняла первое место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.

Также сообщалось, что Россия представит ЗРК «Викинг» на выставке Dubai Airshow 2023.

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