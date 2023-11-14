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Экс-морпех Берлетик: Запад отстаёт от России в производстве снарядов и техники

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Бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик заявил в эфире своего YouTube-канала, что Россия значительно превосходит Запад по производству боеприпасов и военной техники.

«Россия обходит Запад по производительности. Запад ничего не может сделать, чтобы изменить это», — сказал Берлетик.

При этом он добавил, что западным странам необходимо прибегнуть к значительным реформам, чтобы нарастить военно-промышленное производство.

Ранее Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.

Также сообщалось, что Россия представит ЗРК «Викинг» на выставке Dubai Airshow 2023.

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