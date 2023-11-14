Экс-морпех Берлетик: Запад отстаёт от России в производстве снарядов и техники
«Россия обходит Запад по производительности. Запад ничего не может сделать, чтобы изменить это», — сказал Берлетик.
При этом он добавил, что западным странам необходимо прибегнуть к значительным реформам, чтобы нарастить военно-промышленное производство.
Ранее Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.
Также сообщалось, что Россия представит ЗРК «Викинг» на выставке Dubai Airshow 2023.