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Собянин: здравоохранение — одна из ключевых отраслей применения ИИ в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал здравоохранение одной из самых востребованных отраслей применения искусственного интеллекта.
Собянин: здравоохранение — одна из ключевых отраслей применения ИИ в Москве
  • Gettyimages.ru

Об этом Собянин сказал в ходе панельной дискуссии форума инновационных финансовых технологий Finopolis. Его слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.

ИИ в медицине уже позволяет внедрять технологии предварительного диагноза, на основе которого врач отправляет пациента на обследование. На данный момент в Москве поставлено уже около 10 млн таких диагнозов.

«В перспективе это будет цифровой двойник человека, когда мы будем диагностировать не по обострению каких-то болезней, а прогнозировать их появление и заниматься их профилактикой на основе массива данных и понимания развития тех или иных медицинских процессов», — отметил мэр.

По его словам, «это уже не фантастика, это ближайшее будущее».

«И это, конечно, одно из направлений повышения качества медицины и у нас, и во всем мире. И наша задача — не отставать от всего мира, а идти, может быть, даже впереди», — сказал Собянин.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве запустили новый комплексный сервис на основе искусственного интеллекта, способный выявлять несколько заболеваний на компьютерной томограмме.

ИИ обработал 200 тыс. маммограмм в Москве с начала года.

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