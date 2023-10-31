В Москве запустили ещё один комплексный сервис на основе ИИ

В Москве запустили новый комплексный сервис на основе искусственного интеллекта, способный выявлять несколько заболеваний на компьютерной томограмме, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на информационный центр правительства столицы.

«В Москве начал работу новый сервис на основе искусственного интеллекта для комплексного определения семи заболеваний органов грудной клетки», — отметила Ракова.

ИИ обучили выявлять на снимках признаки семи патологий, в том числе пневмонии, остеопороза позвоночника, лёгочной гипертензии, ишемической болезни сердца. Нейросеть проанализировала более 10,5 млн медицинских снимков.

Ранее НСН сообщала, что в Москве за несколько прошедших лет увеличилось число пациентов, прошедших медицинские вмешательства по удалению тромбов.