RT в Telegram
Подпишись

В Москве запустили ещё один комплексный сервис на основе ИИ

Короткая ссылка
В Москве запустили новый комплексный сервис на основе искусственного интеллекта, способный выявлять несколько заболеваний на компьютерной томограмме, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на информационный центр правительства столицы.

«В Москве начал работу новый сервис на основе искусственного интеллекта для комплексного определения семи заболеваний органов грудной клетки», — отметила Ракова.

ИИ обучили выявлять на снимках признаки семи патологий, в том числе пневмонии, остеопороза позвоночника, лёгочной гипертензии, ишемической болезни сердца. Нейросеть проанализировала более 10,5 млн медицинских снимков.

Ранее НСН сообщала, что в Москве за несколько прошедших лет увеличилось число пациентов, прошедших медицинские вмешательства по удалению тромбов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить