ИИ обработал 200 тысяч маммограмм в Москве с начала года
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«В Москве описания профилактических маммограмм искусственным интеллектом уже девять месяцев проводятся в рамках системы ОМС. На сегодняшний день алгоритмы обработали 200 тыс. изображений», — отметил Тыров.
Новые технологии позволили сократить время на описание изображений в восемь раз.
Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.