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ИИ обработал 200 тысяч маммограмм в Москве с начала года

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С начала года в Москве работает проект по использованию искусственного интеллекта в маммографических исследованиях, заявил замглавы Департамента здравоохранения Илья Тыров.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В Москве описания профилактических маммограмм искусственным интеллектом уже девять месяцев проводятся в рамках системы ОМС. На сегодняшний день алгоритмы обработали 200 тыс. изображений», — отметил Тыров.

Новые технологии позволили сократить время на описание изображений в восемь раз.

Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.

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