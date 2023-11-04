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Психолог Солдатенкова: окружите себя красивыми вещами для борьбы с хандрой осенью

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Виктория Пенькова
Кандидат психологических наук Марина Солдатенкова перечислила в разговоре с RT несколько способов, которые помогут побороть осеннюю хандру. Для достижения этой цели эксперт среди прочего посоветовала слушать активную музыку и смотреть комедии.
Психолог Солдатенкова: окружите себя красивыми вещами для борьбы с хандрой осенью
  • Gettyimages.ru

«Первое — окружите себя приятными и красивыми вещами, чаще балуйте себя. Например, используйте возможности цвета: купите апельсины, положите их в вазу на столе, чтобы в помещении постоянно было яркое пятно», — отметила Солдатенкова.

Также она порекомендовала слушать активную музыку. Делать это можно с утра во время зарядки или в транспорте.

«Третье — замечайте красоту вокруг себя, чаще улыбайтесь. Это тоже полезная практика, потому что как только вы начинаете улыбаться, поднимается настроение», — добавила собеседница RT.

И последнее, что может помочь справиться с осенним унынием, — просмотр комедий, резюмировала психолог.

Ранее RT со ссылкой на клинического психолога Дарью Яушеву писал, что «осеннюю хандру» специалисты называют сезонным аффективным расстройством (САР). Проявляется она чувствами апатии, грусти, подавленности.

Как показал опрос на заданную тему, справляться с подобными симптомами россиянам лучше всего помогают фильмы и сериалы (37%), хобби (35%), общение с друзьями и родными (33%), вкусная еда (32%) и прочее.

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