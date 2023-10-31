Психолог Полина назвала отсутствие мотивации одним из признаков осенней хандры

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что к признакам осенней хандры относятся снижение физической активности, отсутствие мотивации, быстрая утомляемость, снижение самооценки.

В беседе с Общественной службой новостей эксперт назвала и такие признаки, как переменчивое или подавленное настроение, раздражительность, повышенная чувствительность к критике.

Чтобы облегчить своё состояние, Полина советует наладить режим сна, правильно питаться, заниматься спортом или совершать ежедневные прогулки, позволять себе маленькие радости.

«Иногда осознание негатива само по себе причина положительных изменений. Кроме того, можно сознательно менять негативные мысли на положительные», — добавила эксперт.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова в разговоре с газетой «Известия» перечислила первые симптомы тромбоза.