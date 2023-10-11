Фильмы и сериалы помогают россиянам бороться с осенней хандрой

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» выяснили, как осенняя погода сказывается на продуктивности россиян. Кроме того, специалисты узнали, какие проявления хандры встречаются в это время года у жителей страны чаще всего и как они с ними борются. RT ознакомился с результатами соответствующего исследования.

По словам клинического психолога Дарьи Яушевой, «осеннюю хандру» специалисты называют сезонным аффективным расстройством (САР). Проявляется она чувствами апатии, грусти, подавленности, и это нормально, добавила она.

Нежелание работать — ещё один частый симптом САР, отметила Яушева. Почти у трети россиян — 28% — наблюдается именно он, показало исследование сервисов.

Так, на снижение продуктивности, сообщили участники опроса, больше всего влияет сокращение светового дня (65%), последствия холодной и влажной погоды (48%), увеличение числа рабочих задач (42%) или закончившийся отпуск (18%).

Вместе с тем 11% россиян признались, что осенью, наоборот, работают более эффективно. В частности, те, кто в это время года готов трудиться больше, в топе критериев повышения продуктивности выделили именно плохую погоду (61%).

Ещё 39% отметили, что выходят в офис с новыми силами после отпуска, а 35% рады восстановлению рабочих процессов после низкой активности летом. Красота природы осенью вдохновляет усерднее работать 18% опрошенных.

По данным аналитиков, чаще всего респонденты встречают у себя следующие проявления осенней хандры: упадок сил (56%), быструю утомляемость (55%), ухудшение настроения (51%), повышенную раздражительность (35%), плохой сон (30%) и частые перепады настроения (26%).

Справляться с подобными симптомами россиянам лучше всего помогают фильмы и сериалы (37%), хобби (35%), общение с друзьями и родными (33%), вкусная еда (32%), прогулки и занятия спортом (29%), интересные книги (24%), повышение квалификации (12%) и прочее.

Чтобы победить осеннюю хандру, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций: питаться максимально разнообразно и полноценно, ложиться спать пораньше, впускать в помещение как можно больше естественного света, посоветовала Яушева.

«Если состояние более серьёзное, то к перечисленному выше можно добавить светотерапию, психотерапию и фармакологию. Многие люди ездят в отпуск летом, но тем, кто подвержен САР, я бы рекомендовала выбирать именно осенние или зимние месяцы для поездок в тёплые страны», — уточнила она.

В норме хандра проходит сама собой в течение одной-двух недель, резюмировала психолог.

В исследовании приняли участие 2,8 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков заявил в беседе с RT, что для профилактики респираторных инфекций надо держать ноги в тепле.