Врач посоветовал держать ноги в тепле для профилактики респираторных инфекций

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков заявил в беседе с RT, что для профилактики респираторных инфекций надо держать ноги в тепле.

«Переохлаждённые ноги, особенно если они влажные, могут вызывать развитие респираторных инфекций. Для их профилактики важно держать ноги в тепле. Охлаждённые и промоченные ноги у большинства людей вызовут простуду, на которую хорошо ложатся инфекции и вирусы, в том числе коронавирус», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что на стопах находятся определённые биологически-активные зоны, которые связаны с лор-органами.

«Если же ноги всё-таки замерзли, сразу после возвращения домой их нужно согреть в тёплой воде. Это самый эффективный способ, который не требует никаких затрат и уже очень долгое время доказывает свою эффективность»,— посоветовал Чудаков.

Также эксперт отметил, что для защиты от вирусов необходимо укреплять и поддерживать иммунитет.

«Поднять уровень иммунитета можно путём формирования правильного питания, которое включает в себя все необходимые фитонутриенты из фруктов, овощей и ягод. Употребление полноценного белка способствует формированию антител, а эхинацея может поднять активность натуральных киллеров иммунных клеток», — заключил собеседник RT.

Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, что синдром хронической усталости может указывать на развитие разных патологических состояний: анемии, нарушений работы щитовидной железы, депрессии, хронических инфекционных и даже онкологических заболеваний.