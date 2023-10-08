Узнать больше

Врач посоветовал держать ноги в тепле для профилактики респираторных инфекций

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков заявил в беседе с RT, что для профилактики респираторных инфекций надо держать ноги в тепле.
Врач посоветовал держать ноги в тепле для профилактики респираторных инфекций
  • Gettyimages.ru
  • © Alla chesnokova

«Переохлаждённые ноги, особенно если они влажные, могут вызывать развитие респираторных инфекций. Для их профилактики важно держать ноги в тепле. Охлаждённые и промоченные ноги у большинства людей вызовут простуду, на которую хорошо ложатся инфекции и вирусы, в том числе коронавирус», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что на стопах находятся определённые биологически-активные зоны, которые связаны с лор-органами. 

«Если же ноги всё-таки замерзли, сразу после возвращения домой их нужно согреть в тёплой воде. Это самый эффективный способ, который не требует никаких затрат и уже очень долгое время доказывает свою эффективность»,— посоветовал Чудаков. 

Также эксперт отметил, что для защиты от вирусов необходимо укреплять и поддерживать иммунитет.

«Поднять уровень иммунитета можно путём формирования правильного питания, которое включает в себя все необходимые фитонутриенты из фруктов, овощей и ягод. Употребление полноценного белка способствует формированию антител, а эхинацея может поднять активность натуральных киллеров иммунных клеток», — заключил собеседник RT. 

Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, что синдром хронической усталости может указывать на развитие разных патологических состояний: анемии, нарушений работы щитовидной железы, депрессии, хронических инфекционных и даже онкологических заболеваний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить