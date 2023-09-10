Врач посоветовала при синдроме хронической усталости избегать избытка сахара

Врач Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, что синдром хронической усталости может указывать на развитие разных патологических состояний: анемии, нарушений работы щитовидной железы, депрессии, хронических инфекционных и даже онкологических заболеваний.

«Непосредственно синдром хронической усталости развивается после перенесённого инфекционного заболевания, чаще всего вирусного. Специфического лечения для него не разработано. В основе терапии — коррекция образа жизни. Один из наиболее важных аспектов — полноценный сон», — отметила врач — эксперт Лаборатории «Гемотест».

Также, как подчеркнула Демьяновская, важно пролечить хронические заболевания, особенно те, которые связаны с дыхательной системой: хронический синусит, ринит, бронхит.

«Нормализовать психоэмоциональный фон поможет работа с психотерапевтом. Врач также может назначить медикаментозную поддержку, например ноотропные препараты, дневные транквилизаторы с активирующим действием. При мышечных болях рекомендованы противовоспалительные средства и миорелаксанты, при кожном зуде — антигистаминные средства», — заявила собеседница RT.

Людям с хронической усталостью бывает сложно концентрироваться на рабочих задачах и выполнять требуемый объём в срок, объяснила эксперт.

«Чтобы повысить продуктивность, рекомендуется использовать планирование, а крупные задачи делить на более мелкие — так они не будут казаться невыполнимыми. В течение дня важно делать перерывы со сменой типа деятельности. Например, если работа сидячая, взбодриться поможет короткая прогулка или комплекс упражнений на растяжку. При этом важно прислушиваться к своим ощущениям и не перегружать себя, чтобы не вызвать ещё большей усталости. К лечебной физкультуре можно подключать массаж», — объяснила она.

Кроме того, важную роль в поддержании энергии играет питание, подчеркнула специалист.

«Фрукты и овощи дадут заряд бодрости за счёт содержания большого количества витаминов и минералов, нежирное мясо, рыба, яйца и молочные продукты позаботятся о силе мышц, а крупы медленной варки обеспечат длительное насыщение без скачков глюкозы в крови. При синдроме хронической усталости особенно важно избегать избытка добавленного сахара в рационе: после резкого прилива энергии от конфеты или кусочка торта наступает спад и человек может чувствовать себя истощённым», — заключила собеседница RT.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов рассказал в беседе с RT, что, как правило, период эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ наступает в октябре, поэтому вакцинироваться от гриппа лучше всего в сентябре, так как формирование полноценного иммунитета после вакцинации занимает около месяца.