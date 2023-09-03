Россиянам посоветовали вакцинироваться от гриппа в сентябре

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов рассказал в беседе с RT, что, как правило, период эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ наступает в октябре, поэтому вакцинироваться от гриппа лучше всего в сентябре, так как формирование полноценного иммунитета после вакцинации занимает около месяца.

По его словам, в первую очередь от гриппа надо вакцинироваться лицам, подвергающимся особому риску тяжёлого течения и осложнений гриппа.

Он отметил, что к ним относятся дети с шести месяцев и взрослые старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми и эндокринными, ожирением и беременные женщины.

«Также в связи с высоким риском заражения вирусом гриппа прививаться от заболевания необходимо медицинским работникам, работникам образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, работникам организаций социального обслуживания и многофункциональных центров», — заключил собеседник RT.

Ранее врач Роман Иванов рассказал в беседе с RT, что вероятность заразиться легионеллёзом выше у людей, организм которых ослаблен хроническими болезнями или курением, а также у тех, кто во время путешествий посещает жаркие страны.