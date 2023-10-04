Бизнес-коуч Пахалева назвала осеннюю хандру признаком выгорания

Кандидат экономических наук, бизнес-коуч PCC ICF Наталья Пахалева выразила мнение, что осенняя хандра может быть показателем накопившейся усталости. По её мнению, зависимость от погоды и времени года является признаком выгорания.

«Просто когда на улице тепло и солнце, мы можем не замечать внутренний перегруз. Достаточный уровень энергии всегда помогает сохранить качественный сон, поэтому стоит ложиться не позже 23:00 в проветренной тёмной спальне без гаджетов. Следует уменьшить количество негативной информации о происшествиях и скандалах», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

По её словам, также можно составить списки «Что забирает у меня энергию?» и «Что меня наполняет?», после чего попытаться уменьшить первый перечень и увеличить второй.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.