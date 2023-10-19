Врач Масленникова: фастфуд и алкоголь негативно влияют на здоровье кишечника

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Елена Масленникова назвала распространённые ошибки в питании, которые могут привести к заболеванию кишечника.

В первую очередь кишечнику вредит обилие в рационе чрезмерно рафинированных продуктов, то есть тех, которые подвергаются значительной обработке для улучшения вкусовых качеств и увеличения срока хранения, это фастфуд, чипсы, сухарики, различные сладости, продукты быстрого приготовления, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

«Важно также следить, чтобы в рационе было достаточно клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах, цельных крупах и злаках, орехах и семенах. С помощью неё микроорганизмы, живущие в кишечнике, создают короткоцепочечные жирные кислоты, необходимые для здоровья этого органа», — отметила Масленникова.

Кроме того, по её словам, вред кишечнику также наносят алкоголь, острые специи, кофеин, уксусы, копчёности, консерванты и усилители вкуса.

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