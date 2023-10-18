Российские медики ожидают тройную эпидемию вирусов в этом сезоне
Об этом РИА Новости заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко.
«У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов», — сказала Эсауленко.
При этом она отметила, что симптоматика всех трёх заболеваний очень похожая. В связи с этим, по её словам, поставить точный диагноз достаточно трудно.
Кроме того, эксперт подчеркнула, что коронавирус уже не так опасен, как в начале пандемии.
Ранее иммунолог Ирина Ярцева назвала приём антибиотиков одной из главных ошибок при простуде.
Также вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о разработке вакцин против новых штаммов COVID-19.
При этом врач Ольга Уланкина отметила, что грипп отличается от ОРВИ более острым течением.