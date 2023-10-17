Иммунолог Ярцева назвала приём антибиотиков одной из главных ошибок при простуде

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала об ошибках, которые люди допускают при простуде. По её словам, это прежде всего продолжение активной деятельности во время болезни.

«Это опасно тем, что человек рискует как минимум затянуть своё выздоровление. К тому же могут добавиться бактериальные осложнения. Также есть риск заразить всех вокруг», — заявила Ярцева в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, при высокой температуре не стоит обтираться уксусом — лучше использовать воду.

Ещё одной ошибкой врач назвала приём антибиотиков.

«На вирусы антибиотики не действуют и не ускорят выздоровление», — пояснила она.

Как добавила Ярцева, антибиотики необходимы только при бактериальной инфекции.

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