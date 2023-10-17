Иммунолог Ярцева назвала приём антибиотиков одной из главных ошибок при простуде
- Gettyimages.ru
- © DimaSobko
«Это опасно тем, что человек рискует как минимум затянуть своё выздоровление. К тому же могут добавиться бактериальные осложнения. Также есть риск заразить всех вокруг», — заявила Ярцева в беседе с «Москвой 24».
По словам эксперта, при высокой температуре не стоит обтираться уксусом — лучше использовать воду.
Ещё одной ошибкой врач назвала приём антибиотиков.
«На вирусы антибиотики не действуют и не ускорят выздоровление», — пояснила она.
Как добавила Ярцева, антибиотики необходимы только при бактериальной инфекции.
Ранее заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной службой новостей дал советы по профилактике болезней суставов. Прежде всего он рекомендовал чаще двигаться.