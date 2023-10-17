Узнать больше

Врач Уланкина: грипп отличается от ОРВИ более острым течением

Короткая ссылка
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что ОРВИ от гриппа и СOVID-19 можно отличить по характеру течения заболевания.
Врач Уланкина: грипп отличается от ОРВИ более острым течением
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Merton

На начальных стадиях симптомы гриппа, коронавируса и ОРВИ могут быть схожими, сообщила врач в разговоре с «Российской газетой».

В отличие от ОРВИ, грипп практически всегда проявляется остро: высокая температура может держаться до трёх-четырёх дней и сопровождается слабостью, ломотой, ознобом, головной болью. Остальные симптомы, такие как заложенность носа, кашель, проявляются через пару дней.

При ОРВИ кашель, насморк и боль в горле проявляются практически сразу, температура менее высокая, легче сбивается и редко держится больше двух-трёх дней.

По словам Уланкиной, у коронавируса более длительный инкубационный период: если при ОРВИ острая форма заболевания развивается через два-три дня после начала болезни, то у коронавируса она наступит гораздо позднее.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить