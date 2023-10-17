Врач Уланкина: грипп отличается от ОРВИ более острым течением

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что ОРВИ от гриппа и СOVID-19 можно отличить по характеру течения заболевания.

На начальных стадиях симптомы гриппа, коронавируса и ОРВИ могут быть схожими, сообщила врач в разговоре с «Российской газетой».

В отличие от ОРВИ, грипп практически всегда проявляется остро: высокая температура может держаться до трёх-четырёх дней и сопровождается слабостью, ломотой, ознобом, головной болью. Остальные симптомы, такие как заложенность носа, кашель, проявляются через пару дней.

При ОРВИ кашель, насморк и боль в горле проявляются практически сразу, температура менее высокая, легче сбивается и редко держится больше двух-трёх дней.

По словам Уланкиной, у коронавируса более длительный инкубационный период: если при ОРВИ острая форма заболевания развивается через два-три дня после начала болезни, то у коронавируса она наступит гораздо позднее.

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