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Вирусолог Альтштейн рассказал о разработке вакцин против новых штаммов COVID-19

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Главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что коллектив НИЦ работает над вакциной против новых штаммов COVID-19.
Вирусолог Альтштейн рассказал о разработке вакцин против новых штаммов COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Они создали эту вакцину уже достаточно давно и сейчас проводят испытания. Есть надежда, что она может появиться в декабре. Это тоже аденовирусная вакцина. Она отличается тем, что в неё в качестве агентов, которые вызывают образование антител, включены новые варианты вируса «омикрон», — отметил Альтштейн в беседе с URA.RU.

По его словам, эта разработка может стать шагом на пути к вакцинам, которые будут обновлять перед каждым эпидсезоном.

«Возможно, будет отработана такая методика, чтобы можно было на каждый сезон подбирать соответствующий вариант вакцины, как с вакцинами против гриппа», — добавил Альтштейн.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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