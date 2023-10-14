Врач Алентов: употребление лука и чеснока осенью не принесёт особой пользы

Врач-терапевт компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов рассказал в беседе с RT, какие продукты лучше всего добавить в свой рацион осенью. Осенний рацион должен содержать достаточное количество овощей и быть разнообразным, как и в другое время года, убеждён врач.

По его словам, при грамотной организации питания не нужны будут поливитаминные препараты и БАДы, все необходимые вещества человек сможет получить из еды.

«Добавлять стоит разве что только витамин D под наблюдением врача, так как мы живём в условиях недостатка солнца. В остальных добавках необходимости, как правило, нет. То, что нам транслируют важность регулярного употребления добавок к пище, — это скорее маркетинг, не имеющий ничего общего с медицинской целесообразностью», — сообщил эксперт.

Алентов пояснил, что в рационе обязательно должно присутствовать достаточно продуктов, содержащих клетчатку или пищевые волокна: огурцы, капуста, зелень, бобовые, орехи.

«Активное употребление лука и чеснока осенью, как советовали нам с детства мамы и бабушки, не принесёт особой пользы. Их антимикробные свойства могли бы дать эффект, только если разом съесть целое ведро, чего делать точно не стоит. В остальных случаях это просто хорошая приправа, витаминизированная добавка», — рассказал специалист.

Что касается, например, авокадо, киноа, то ежедневное добавление этих, безусловно, полезных продуктов не принесёт эксклюзивного результата, объяснил собеседник RT.

«Аналогичный эффект могут дать более традиционные для нашей полосы продукты — крупы, орехи, овощи с огорода, — обеспечив необходимое разнообразие полезных веществ в организме», — добавил Алентов.

Выбирая мясо, склоняться стоит к вариантам с меньшей жирностью — индейка, курица, кролик, посоветовал он.

«А свинину и баранину в меню лучше уменьшить. Их избыточное потребление может приводить к повышению мочевой кислоты, влияющему на болезни суставов, почек и сосудов. И минимум один-два раза в неделю мясо лучше заменить рыбой: она содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, необходимые для нормальной работы организма», — заключил терапевт.

Ранее соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков заявил в беседе с RT, что для профилактики респираторных инфекций надо держать ноги в тепле.