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Вирусолог Викулов дал прогноз по ситуации с сезонными вирусами

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с сезонными вирусами.
Вирусолог Викулов дал прогноз по ситуации с сезонными вирусами
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«В этом году прогнозируется циркуляция сразу как минимум трёх активно циркулирующих вирусов. Помимо коронавируса и вируса гриппа, ещё РС-вирус — респираторно-синцитиальный. Говорят о так называемой тридемии», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, желательно обсудить с врачом все вопросы профилактики.

Как отметил Викулов, в разных регионах страны и мира эпидемиологическая ситуация может отличаться.

Со своей стороны, главный санитарный врач Ямало-Ненецкого автономного округа Людмила Нечепуренко на пресс-конференции в ИА «Север-Пресс» рассказала, что можно одновременно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа. Прежде всего прививки рекомендуются жителям из групп риска, людям с хроническими заболеваниями, пожилым людям.

Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский перечислил респираторные заболевания, которые распространяются в этом сезоне.

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