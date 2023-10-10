Инфекционист Вознесенский посоветовал вакцинироваться от гриппа и COVID-19
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К таким заболеваниям относятся грипп, коронавирус, парагрипп, а также риновирусная, аденовирусная и риносинтициальная инфекции, сообщил врач в разговоре с «Вечерней Москвой».
По его словам, наиболее опасными из них считаются грипп и COVID-19.
«Важно проводить специфическую профилактику — вакцинироваться», — подытожил Вознесенский.
Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.