Инфекционист Вознесенский посоветовал вакцинироваться от гриппа и COVID-19

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский перечислил респираторные заболевания, которые распространяются в этом сезоне.

К таким заболеваниям относятся грипп, коронавирус, парагрипп, а также риновирусная, аденовирусная и риносинтициальная инфекции, сообщил врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

По его словам, наиболее опасными из них считаются грипп и COVID-19.

«Важно проводить специфическую профилактику — вакцинироваться», — подытожил Вознесенский.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.