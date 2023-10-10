Психиатр Фёдоров: перепады настроения могут говорить о ментальном расстройстве

Врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в подмосковном Реутове Сергей Фёдоров перечислил признаки развития ментального расстройства, среди них апатия и резкие перепады настроения.

Изменения сна, аппетита, колебания настроения, повышенная чувствительность к звукам, запахам, прикосновениям, страх или подозрительность по отношению к другим людям, а также «уход в себя» — тревожные сигналы, которые могут свидетельствовать о развитии заболевания психики, поделился специалист в разговоре с РИАМО.

Фёдоров обратил внимание на тот факт, что в начале психического расстройства могут появиться проблемы с концентрацией внимания, памятью, логическим мышлением, а также снизиться работоспособность.

Помимо прочего, стало известно, что в период с января по сентябрь 2023 года за помощью психологов горячей линии «Перезагрузи стресс!» обратились более 6 тыс. жителей Удмуртии. Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Психолог-fest» пройдёт в Москве в онлайн-формате. Первая трансляция состоится 14 октября.