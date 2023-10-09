Узнать больше

В Москве пройдёт онлайн-фестиваль «Психолог-fest»

Короткая ссылка
Фестиваль «Психолог-fest» пройдёт в Москве в онлайн-формате. Первая трансляция состоится 14 октября.
В Москве пройдёт онлайн-фестиваль «Психолог-fest»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в последнее время всё больше людей интересуются психологией. Фестиваль станет уникальной интерактивной площадкой, где можно приобрести полезные навыки и получить ответы на волнующие вопросы.

Для участников пройдут занятия и мастер-классы, способствующие личностному росту, а также интервью со специалистами.

За последние три года в мероприятии приняли участие порядка 7 тыс. человек.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице 106,5 тыс. организаций заняты в сфере креативных индустрий, и их число продолжает расти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить