В Москве пройдёт онлайн-фестиваль «Психолог-fest»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что в последнее время всё больше людей интересуются психологией. Фестиваль станет уникальной интерактивной площадкой, где можно приобрести полезные навыки и получить ответы на волнующие вопросы.
Для участников пройдут занятия и мастер-классы, способствующие личностному росту, а также интервью со специалистами.
За последние три года в мероприятии приняли участие порядка 7 тыс. человек.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице 106,5 тыс. организаций заняты в сфере креативных индустрий, и их число продолжает расти.