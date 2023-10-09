В Москве пройдёт онлайн-фестиваль «Психолог-fest»

Фестиваль «Психолог-fest» пройдёт в Москве в онлайн-формате. Первая трансляция состоится 14 октября.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в последнее время всё больше людей интересуются психологией. Фестиваль станет уникальной интерактивной площадкой, где можно приобрести полезные навыки и получить ответы на волнующие вопросы.

Для участников пройдут занятия и мастер-классы, способствующие личностному росту, а также интервью со специалистами.

За последние три года в мероприятии приняли участие порядка 7 тыс. человек.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице 106,5 тыс. организаций заняты в сфере креативных индустрий, и их число продолжает расти.