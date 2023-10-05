В Госдуме оценили идею отдельного блока для предупреждений на продуктах

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение о выводе в отдельный блок предупредительной информации на продуктах.

Депутат напомнила, что производителей опасной для потребления продукции, например алкогольсодержащей, уже обязали размещать предупреждения об опасности.

«Что касается продуктов питания, думаю, это не имеет большого смысла. А кроме того, это нарушит права производителей на здоровую конкуренцию», — предположила Бессараб.

Вместе с тем она добавила, что в предложенной инициативе нет ничего предосудительного.

«Думаю, что нужно поговорить с товаропроизводителями и экспертным сообществом и посмотреть, как они отреагируют», — заключила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить под предупредительную информацию 50% площади розничной упаковки продуктов питания и напитков.



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