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В Госдуме оценили идею отдельного блока для предупреждений на продуктах

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение о выводе в отдельный блок предупредительной информации на продуктах.
В Госдуме оценили идею отдельного блока для предупреждений на продуктах
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Депутат напомнила, что производителей опасной для потребления продукции, например алкогольсодержащей, уже обязали размещать предупреждения об опасности.

«Что касается продуктов питания, думаю, это не имеет большого смысла. А кроме того, это нарушит права производителей на здоровую конкуренцию», — предположила Бессараб.

Вместе с тем она добавила, что в предложенной инициативе нет ничего предосудительного.

«Думаю, что нужно поговорить с товаропроизводителями и экспертным сообществом и посмотреть, как они отреагируют», — заключила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить под предупредительную информацию 50% площади розничной упаковки продуктов питания и напитков.

Подробнее — в материале RT.

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