В Госдуме оценили идею отдельного блока для предупреждений на продуктах
- РИА Новости
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Депутат напомнила, что производителей опасной для потребления продукции, например алкогольсодержащей, уже обязали размещать предупреждения об опасности.
«Что касается продуктов питания, думаю, это не имеет большого смысла. А кроме того, это нарушит права производителей на здоровую конкуренцию», — предположила Бессараб.
Вместе с тем она добавила, что в предложенной инициативе нет ничего предосудительного.
«Думаю, что нужно поговорить с товаропроизводителями и экспертным сообществом и посмотреть, как они отреагируют», — заключила парламентарий.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить под предупредительную информацию 50% площади розничной упаковки продуктов питания и напитков.
Подробнее — в материале RT.