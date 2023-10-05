В ГД призвали вывести в отдельный блок предупредительную информацию на продуктах

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить под предупредительную информацию 50% площади розничной упаковки продуктов питания и напитков. Копия обращения на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что далеко не все реализуемые продукты питания и напитки могут быть безопасны для потребителей, в связи с чем на упаковках размещается соответствующая информация для определённых категорий граждан.

Например, как отметил депутат, на энергетических напитках можно найти указания, что их потребление не рекомендуется детям в возрасте до 18 лет, беременным, в период кормления грудью, гражданам с повышенной нервной возбудимостью, артериальной гипертензией.

В то же время данные предупреждения, как правило, помещены в текст основной информации о продукте, имеют такой же шрифт и никак не выделены. В итоге многие покупатели просто не замечают подобные рекомендации.

«В этой связи прошу Вас определить позицию ведомства о внесении изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для производителей продуктов питания и напитков выделять не менее 50% площади потребительской розничной упаковки под соответствующий блок, информирующий покупателя о потенциальных рисках, по примеру существующих стандартов для табачной и алкогольной продукции», — говорится в тексте обращения.

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