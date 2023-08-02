ФМБА предложило ввести налоговые послабления компаниям за пропаганду ЗОЖ среди сотрудников

Для предприятий, которые организуют здоровьесберегающую среду для своих сотрудников, необходимо создать налоговые послабления, заявила замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Татьяна Яковлева.

«Чтобы мотивировать самих работодателей... для них тоже должно быть какое-то налоговое послабление. Их тоже надо мотивировать, чтобы они создавали ту здоровьесберегающую среду... у себя на производстве», — цитирует её ТАСС.

По словам Яковлевой, мотивировать следить за здоровьем граждан должны также администрации городов и регионов.

Руководитель кардиологического центра Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, врач-кардиолог доктор медицинских наук Сергей Гиляревский ранее рассказал, как улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и снизить свой сосудистый возраст.

Так, например, рекомендуется повышать физическую активность, делать не менее 8 тыс. шагов в день.