ФМБА предложило ввести налоговые послабления компаниям за пропаганду ЗОЖ среди сотрудников
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«Чтобы мотивировать самих работодателей... для них тоже должно быть какое-то налоговое послабление. Их тоже надо мотивировать, чтобы они создавали ту здоровьесберегающую среду... у себя на производстве», — цитирует её ТАСС.
По словам Яковлевой, мотивировать следить за здоровьем граждан должны также администрации городов и регионов.
Руководитель кардиологического центра Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, врач-кардиолог доктор медицинских наук Сергей Гиляревский ранее рассказал, как улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и снизить свой сосудистый возраст.
Так, например, рекомендуется повышать физическую активность, делать не менее 8 тыс. шагов в день.