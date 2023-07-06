Кардиолог Гиляревский: правила ЗОЖ помогут снизить риск развития болезней сердца

Руководитель кардиологического центра Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, врач-кардиолог, доктор медицинских наук Сергей Гиляревский рассказал, как улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и снизить свой сосудистый возраст.

«С возрастом, на фоне хронических заболеваний и других факторов риска, сосуды становятся более жёсткими, в стенках образуются атеросклеротические, или холестериновые, бляшки, и, соответственно, снижается их пропускная способность», — сообщил кардиолог в беседе с «Известиями».

Чтобы снизить риск патологий и во избежание таких опасных состояний, как инфаркт и инсульт, необходимо соблюдать меры профилактики: контролировать массу тела, артериальное давление и уровень холестерина в крови, правильно питаться, отказаться от курения, отметил Гиляревский.

По его словам, также рекомендуется повышать физическую активность, делать не менее 8 тыс. шагов в день.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.