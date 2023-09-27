Психолог Лейкина: профессиональное выгорание сейчас является пандемией

Консультант по корпоративному управлению, психолог-коуч Яна Лейкина в беседе с RT рассказала о причинах, признаках, а также способах борьбы с профессиональным выгоранием.

По словам специалиста, профессиональное выгорание на данный момент является пандемией.

«Если раньше профессиональное выгорание было характерно для людей помогающих профессий, прежде всего социальных работников, педагогов, психологов и врачей, то есть для работающих в сфере «человек — человек», то теперь профессиональное выгорание диагностируют практически у всех групп населения. В том числе у офисных работников. Многие работники отмечают у себя те или иные признаки профессионального выгорания», — отметила Лейкина.

Она добавила, что подобное выгорание чаще всего связано с возрастающей нагрузкой и с тем, что у человека не хватает адаптации для её переработки.

«Профессиональное выгорание чревато тем, что оно не сразу заметно и проходит несколько стадий. На первой стадии, наоборот, у человека энтузиазм, ему кажется, что он со всем справляется. Потом он начинает что-то делать через силу. Затем замечает, что у него портятся характер и отношения с близкими. Нарушаются сон и аппетит. Он начинает болеть», — рассказала собеседница RT.

Она также обратила особое внимание на то, что «выгоревший» человек не замечает проблемы, её замечают окружающие его люди.

«В его работе уже не будет ни человеческого, ни креативного подхода. Он будет защищать привычный механизм выполнения работы, стараясь делать как можно меньше, а получать — как можно больше», — объяснила специалист.

Психолог посоветовала выбирать работу по душе и соблюдать установленные нормы отдыха.

«Конечно, не бывает ни одной работы, которая вызывает только эйфорию. Но необходимо обратить внимание на атмосферу, в которой человек работает. Потому что если у него сильный конфликт с руководителем или коллегами, то это может способствовать профессиональному выгоранию. Обратить внимание на график работы, на управление отдыхом и на справедливость вознаграждения и признания», — заключила Лейкина.

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