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Психолог Сальникова: страх совершить ошибку на работе может привести к выгоранию

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Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала о причинах профессионального выгорания.
Психолог Сальникова: страх совершить ошибку на работе может привести к выгоранию
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Опрос показал, что среди россиян с этим явлением сталкивались 45%, а 15% испытывают его в текущий момент жизни. Чаще других выгоранию подвержены люди, склонные к контролю и завышенным требованиям к себе, сообщила специалист в беседе с «Радио 1».

По её словам, выгорание не зависит от уровня загруженности или работы на нелюбимом месте. Оно возникает из-за чувства ответственности или боязни допустить ошибку. Чаще других ему подвержены те, кто работает с людьми: врачи, учителя, руководители коллективов.

«Эмоциональное выгорание — это звоночек того, что нужно обратить внимание на своё ментальное здоровье. От эмоционального выгорания случается длительный стресс, потом случаются панические атаки, и всё это может привести к депрессии и к некоторым другим ментальным заболеваниям», — резюмировала Сальникова.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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