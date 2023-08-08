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Психологи дали советы по защите пожилых людей от мошенников

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Анастасия Румянцева
Российские психологи рассказали RT, как защитить пожилых людей от злоумышленников на фоне появления новой тактики телефонных мошенников с Украины, которые призывают совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры якобы для того, чтобы остановить преступников.
Психологи дали советы по защите пожилых людей от мошенников
  • РИА Новости

Психолог кандидат психологических наук Софья Сулим подчеркнула в беседе с RT, что важно не ругать пожилого человека и не кричать на него в процессе общения.

По её мнению, необходимо сказать, что «время очень сложное, всё изменилось, сейчас очень высокий уровень обмана», а пожилой человек наиболее уязвим в такой ситуации.

«Важна подводка: не накручивать панику, не ругать заранее, не пытаться вспомнить прошлое, когда он оплошал. Можно написать конкретные инструкции: что мы делаем, что не делаем», — добавила собеседница RT.

Также она пояснила, что пожилые люди очень доверчивые, поэтому нельзя оставлять их без присмотра.

Клинический психолог Татьяна Гилёва посоветовала учить пенсионеров паузам.

«Если поступил звонок и там кто-то незнакомый, нужно сказать: «Я перезвоню» — и повесить трубку. Потом перезвонить детям или внукам. Очень часто в такие разговоры вовлекаются одинокие люди, для них это контакт, возможность пообщаться. Тогда профилактика — это общаться со своими пенсионерами, понимать, чем они живут», — объяснила она в разговоре с RT. 

Кроме того, эксперт добавила, что у каждого есть свой язык, который он понимает.

«Например, на кого-то подействует рассказ о том, что это произошло уже с несколькими знакомыми. Кому-то нужно объяснять очень простым и понятным языком, с возрастными людьми, как и с детьми, можно использовать яркие образы. Логика отключается, а образы остаются. Но при этом важно, чтобы подход был с уважением», — заключила Гилёва. 

Ранее на фоне участившихся поджогов военкоматов по регионам России в МВД предупредили о новой тактике телефонных мошенников с Украины, жертвами которой чаще всего становятся пожилые люди.

В ведомстве призвали граждан внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, при которых собеседники требуют совершить какие-то противозаконные действия.

Отмечается, что мошенники в разговоре используют стандартные приёмы, информируя собеседников о якобы подозрительных переводах с банковских счетов, попытках взять кредит или предлагая помочь остановить преступников.

Как пояснили в МВД России, всё заканчивается требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

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