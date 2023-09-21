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Педагог-психолог Завадская рассказала о признаках стресса у детей

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Педагог-психолог «Самолётум школы» Марина Завадская рассказала, как распознать стресс у детей.
Педагог-психолог Завадская рассказала о признаках стресса у детей
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

«На моменте первичной тревоги дети замыкаются в себе, становятся грустными. Второй этап — период сопротивления, когда психика пытается вытеснить травмирующее воспитание и таким образом сопротивляется пережитому стрессу. Здесь уже могут подключаться физические признаки — ребёнок постоянно чувствует усталость, может гораздо больше и чаще хотеть спать», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, на втором этапе у ребёнка также могут возникнуть проблемы с ЖКТ.

Признаками третьего этапа могут быть апатия или, наоборот, агрессия.

Как отметила Завадская, важно поговорить с ребёнком и выяснить причину изменений в его поведении.

Ранее психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина рассказала, что в некоторых ситуациях лучше сменить школу, и назвала ряд признаков, указывающих на это.

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