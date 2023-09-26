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Врач Лысенко: энергетики и недосып изнашивают организм

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Заведующий отделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ 1 РНЦХ им. Петровского Андрей Лысенко заявил, что стимуляторы негативно влияют на работу сердца.
Врач Лысенко: энергетики и недосып изнашивают организм
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Ночной образ жизни, ненормированный график, недосып, а также употребление энергетиков в больших количествах опасно для здоровья, предупредил врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Всё это, по его словам, способствует изнашиванию организма.

«Если оно (сердце. — RT) сокращается с частотой 200 ударов в минуту, то вы сокращаете с 80-ти до 60-ти (лет. — RT) свою продолжительность жизни тем, что оно работает неоптимально», — отметил Лысенко.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

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