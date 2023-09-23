Врач: даже один глоток сладкого напитка запускает процесс образования кариеса

Эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ кандидат медицинских наук, врач-стоматолог Люция Розакова рассказала в беседе с RT, влияет ли приём кальция на устойчивость зубов к кариесу и иным повреждениям.

Как пояснила специалист, для профилактики кариеса в первую очередь необходимо правильное питание и уход за полостью рта.

«Обычно, когда встаёт вопрос об укреплении зубов или профилактике кариеса, первым делом в голову приходит мысль, что нужно попить кальций или купить зубную пасту с кальцием. Но кальций чаще всего неэффективен для уже прорезавшихся зубов и тем более он не влияет на то, как кариес поражает зубы. Важно также помнить, что приём кальция может назначить только эндокринолог, а не стоматолог», — рассказала Розакова.

По её словам, для профилактики кариеса в первую очередь необходимо правильное питание и уход за полостью рта.

Разрушающее действие на эмаль оказывают сладкие продукты, напомнила собеседница RT. Причём, как добавила эксперт, наиболее пагубное влияние оказывают сладкие напитки: чай с сахаром, соки, компоты, газировки.

«Большая опасность для здоровья зубов со стороны сахаросодержащих напитков обусловлена тем, что их употребление не ассоциируется с приёмом пищи, то есть чашечку сладкого кофе или чая мы не замечаем в нашем рационе, но при этом чай (или другие напитки) пьём в среднем пять раз в сутки. Интересно заметить, что даже один глоток сладкого напитка запускает процесс выделения кислоты бактериями зубного налёта и, как следствие, запускает процесс образования кариеса. Также важно знать, что глобально не имеет значения, какое количество сахара вы добавляете в напиток — одна чайная ложечка сахара или мёда делает напиток кариесогенным», — отметила эксперт.

Она также добавила, что большое содержание легкоферментируемых углеводов, то есть сладостей, в ежедневном рационе способствует выработке вязкой слюны и общему уменьшению объёма вырабатываемой слюны, что косвенно также способствует увеличению риска развития кариеса и влияет на его интенсивность.

«Поэтому, чтобы минимизировать вред напитка для эмали, после его употребления стоит почистить зубы, но не позже, чем через 30 минут», — подчеркнула собеседница RT.

Кроме того, стоматолог подчеркнула важность наличия твёрдой еды в рационе, поскольку во время пережёвывания таких продуктов, как мясо, хрустящие овощи и фрукты, зубы механически очищаются от налёта.

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