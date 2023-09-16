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Психиатр Куреков: нарушение сна приводит к снижению энергетического потенциала

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Анастасия Румянцева
Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков рассказал в беседе с RT, какое влияние бессонница оказывает на психику и работоспособность человека.
Психиатр Куреков: нарушение сна приводит к снижению энергетического потенциала
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Как пояснил эксперт, нарушение сна приводит к снижению энергетического потенциала и нарушению самочувствия, что прямым образом ухудшает работоспособность, снижает активность человека.

«Человек начинает впадать в так называемый астенический комплекс, когда нет сил на принятие каких-то решений. Порой даже нет сил для того, чтобы заботиться о себе, то есть осуществлять банальные механизмы самоухода», — объяснил эксперт.

В тех случаях, когда восстановить сон не удаётся какими-то средствами нерецептурного характера и прочими механизмами, стоит прибегнуть к медикаментозной коррекции, посоветовал врач.

«Применяется препарат, нормализующий функцию сна и бодрствования, выясняются причинно-следственные связи с нарушением сна — какая из структур страдает, органическая или же психогенная. И в зависимости от этого идёт коррекция препаратами», — заключил собеседник RT.

Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, что синдром хронической усталости может указывать на развитие разных патологических состояний: анемии, нарушений работы щитовидной железы, депрессии, хронических, инфекционных и даже онкологических заболеваний.

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