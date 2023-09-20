Стоматолог Климова предупредила о вреде газировки и перекусов для зубов
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В беседе с «Газетой.Ru» стоматолог объяснила, что курение вызывает неприятный запах изо рта, образование пигментированного налёта.
«Все, кто открывает зубами бутылки, грызёт орехи и плоды, семечки, ручки, откусывает нитки, могут столкнуться с такими проблемами, как стирание эмали, образование трещин, а также сколов зубов в коронковой части», — также добавила врач.
По её словам, зубам вредит и газировка — она истончает и разрушает эмаль.
Также вредна неправильная чистка. Так, Климова рекомендовала использовать мягкую или средней жёсткости зубную щётку для чистки.
Также частые перекусы приводят к образованию зубного налёта и кариеса.
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