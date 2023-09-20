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Стоматолог Климова предупредила о вреде газировки и перекусов для зубов

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Стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматологии» Ксения Климова рассказала о пяти привычках, которые разрушают зубы.
Стоматолог Климова предупредила о вреде газировки и перекусов для зубов
  • Gettyimages.ru
  • © Studio CP

В беседе с «Газетой.Ru» стоматолог объяснила, что курение вызывает неприятный запах изо рта, образование пигментированного налёта.

«Все, кто открывает зубами бутылки, грызёт орехи и плоды, семечки, ручки, откусывает нитки, могут столкнуться с такими проблемами, как стирание эмали, образование трещин, а также сколов зубов в коронковой части», — также добавила врач. 

По её словам, зубам вредит и газировка — она истончает и разрушает эмаль.

Также вредна неправильная чистка. Так, Климова рекомендовала использовать мягкую или средней жёсткости зубную щётку для чистки.

Также частые перекусы приводят к образованию зубного налёта и кариеса.

Ранее стоматолог Виктория Квакина рассказала, что процедура домашнего отбеливания может негативно сказаться на внешнем виде зубов.

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